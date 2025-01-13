Литва передаст Украине 4500 дронов до конца недели

Украина на этой неделе получит от Литвы 4500 дронов общей стоимостью 5 млн евро, сообщила министр обороны Литвы Довиле Сакалиене.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Сакалиене в сети X (Twitter)

Прямая речь литовского министра: "Рада сообщить, что на этой неделе Литва отправляет Украине 4500 дронов стоимостью 5 млн евро".

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Детали: Она добавила, что также на последнем заседании правительства утвердили ускоренную процедуру передачи государственных активов, что сократит время на бюрократические процедуры в процессе передачи помощи Украине.

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