Литва передаст Украине 4500 дронов до конца недели
Понедельник, 13 января 2025, 09:45
Украина на этой неделе получит от Литвы 4500 дронов общей стоимостью 5 млн евро, сообщила министр обороны Литвы Довиле Сакалиене.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Сакалиене в сети X (Twitter)
Прямая речь литовского министра: "Рада сообщить, что на этой неделе Литва отправляет Украине 4500 дронов стоимостью 5 млн евро".
Реклама:
Детали: Она добавила, что также на последнем заседании правительства утвердили ускоренную процедуру передачи государственных активов, что сократит время на бюрократические процедуры в процессе передачи помощи Украине.
Предыстория:
- Перед тем в СМИ появились слухи о том, что дроны для Украины застряли на складах из-за бюрократических проволочек.
- В конце 2024 года новосозданное правительство Литвы почти в полном составе приезжало в Киев.
- В конце ноября 2024 года Литва передала Украине новую партию военной помощи с генераторами, запчастями к бронетранспортерам М113, оружием и боеприпасами.