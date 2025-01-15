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Президент Польши настаивает, что пригласить Украину в НАТО надо уже сейчас

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 15 января 2025, 18:07
Президент Польши настаивает, что пригласить Украину в НАТО надо уже сейчас
Зеленский и Дуда. фото Офиса президента Украины

Польский президент Анджей Дуда настаивает, что государства Североатлантического альянса должны уже сейчас пригласить Украину в НАТО.

Источник: Дуда в среду в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, цитирует "Европейская правда"

Детали: Хотя президент Польши подчеркнул, что считает наиболее действенной гарантией безопасности для Украины членство нашего государства в НАТО, он признал, что членство до завершения боевых действий в Украине невозможно.

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Однако Дуда считает, что приглашение Украина могла бы получить уже сейчас.

"После начала полномасштабного российского вторжения я настойчиво требую, чтобы страны НАТО оформили Украине приглашение к членству. Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности странами Североатлантического альянса", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что все больше руководителей государств НАТО склоняются к приглашению Украины в НАТО.

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Владимир Зеленский после встречи с премьером Польши Дональдом Туском 15 января заявил, что членство в ЕС и НАТО, серьезные пакеты оружия и поддержка украинской армии, а также возможное размещение на территории Украины военного контингента иностранных государств могли бы стать гарантиями безопасности.

Ранее в интервью "ЕП" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина считает вступление в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для себя.

ДудаНАТОУкраина
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