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С улиц Киева начнут вывозить машины, пострадавшие от обстрелов РФ – КГВА

Валентина РоманенкоСреда, 15 января 2025, 19:33
С улиц Киева начнут вывозить машины, пострадавшие от обстрелов РФ – КГВА
фото з Telegram Ткаченко

С улиц Киева 16 января начнут вывозить автомобили, пострадавшие от вражеских обстрелов.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "На сегодня в Киеве зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей. Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушение и убийства являются главной целью.

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В то же время многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы: они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок.

Завтра начинаем процесс вывоза таких транспортных средств".

 
фото из Telegram Ткаченко

Детали: Ткаченко добавил, что на ближайшем заседании Совета обороны Киева совместно с соответствующими службами должны выработать эффективный механизм, который позволит оперативно убирать поврежденные авто в будущем.

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фото из Telegram Ткаченко

Киев
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