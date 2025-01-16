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Председатель военного комитета НАТО: Нет никаких признаков, что Кремль готовится к миру

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловЧетверг, 16 января 2025, 20:07
Председатель военного комитета НАТО: Нет никаких признаков, что Кремль готовится к миру
Роб Бауэр, фото: Getty Images

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе 16 января заявил, что нет ни одного признака того, что Россия готовится к установлению мира, поэтому государства НАТО должны вкладывать больше усилий в военное сотрудничество с партнерами и усиливать поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Война России против Украины имеет глобальные последствия, и нет никаких признаков того, что Кремль готовится к миру. Путин поставил российскую экономику на военные рельсы, и Россия все теснее сотрудничает с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это требует объединенного и сильного ответа. Именно поэтому вкладываем больше усилий в военное сотрудничество, и обмен знаниями и опытом с нашими партнерами".

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Адмирал Роб Бауэр сообщил, что заседание Военного комитета НАТО 15-16 января впервые прошло с участием начальников генеральных штабов из 26 стран-партнеров НАТО и Европейского Союза.

Среди представленных стран были Армения, Австрия, Азербайджан, Египет, Грузия, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Молдова, Катар, Республика Корея, Сербия, Швейцария и Украина.

"Сегодня начальники Генеральных штабов стран Альянса имели длительный разговор со своим украинским коллегой генералом Александром Сырским. Мы подтвердили, что НАТО будет делать все возможное, чтобы помочь и инвестировать в Украину в последующие годы, защищая международный порядок, основанный на правилах, в том числе через помощь по безопасности и обучение для Украины", – рассказал адмирал Бауэр.

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