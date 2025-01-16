Польские пограничники заметили, что из-под границы Беларуси мигрантов вывозят в сторону РФ

Мигрантов, которые находились в Беларуси на приграничной с Польшей территории, вывезли в сторону России, сообщил в четверг PAP полковник Пограничной службы Польши Анджей Стасюлевич.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Прямая речь: "В какой-то момент мы заметили, что из пограничной зоны мигрантов вывозят в сторону России. Лукашенко, возможно, хочет спокойствия в стране перед президентскими выборами".

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Детали: В то же время, он не захотел прогнозировать, что может произойти с людьми, которые пока остаются в пограничной зоне. По его мнению, их могут эксплуатировать и отправить из России в Финляндию.

По данным Пограничной службы, за первые две недели января этого года границу пытались пересечь 86 человек, что в среднем составляет шесть человек в день. Это значительно меньше, чем в среднем за прошлый год, когда было зафиксировано более 80 попыток пересечь границу ежедневно. Статистика показывает, что хотя количество пересечений значительно возросло в прошлом году (с 25 701 в 2023 году до 29 616), с последней недели сентября 2024 года наблюдается противоположная тенденция.

С другой стороны, заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик сообщил PAP, что ключевым фактором, который влияет на уменьшение количества пересечений границы, как показали предыдущие годы, является погода. Он прогнозирует, что белорусские службы и посредники, которые помогают им направлять людей к польско-белорусской границе, вероятно, станут более активными в теплые месяцы, когда легче пересечь границу.

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"Однако мы можем подозревать, что Лукашенко, готовясь к президентским выборам, хочет навести порядок в стране". – отметил Дущик.

Заместитель министра отметил, что присутствие мигрантов, прибывающих в Беларусь с российскими визами, может обеспокоить потенциальных избирателей. Их присутствие в Минске также может быть нежелательным, если после выборов белорусы снова выйдут на улицы с протестами.

"Кроме того, присутствие мигрантов вызывает беспокойство в селах вблизи польско-белорусской границы. Это может отпугнуть людей от голосования", – отметил он.

"Я не сижу в голове Лукашенко, но можно подозревать, что более низкие цифры могут быть связаны с тем, что он пытается сохранить спокойствие в стране". – подчеркнул Дущик.

Замминистра отметил, что снижение давления является временным, и Лукашенко, вероятно, продолжит операцию "использования людей как оружия".

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