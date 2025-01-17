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Глава МИД Германии раскритиковала правительство за нерешительность в помощи Украине

Иван ДьяконовПятница, 17 января 2025, 05:58
Глава МИД Германии раскритиковала правительство за нерешительность в помощи Украине
Анналена Бербок. Фотo: Getty Images

Министр иностранных дел Германии и солидерка партии "Зеленых" Анналена Бербок раскритиковала свое правительство за колебания в вопросе поддержки Украины. Она также осудила предыдущие правительства за политику, которая, по ее словам, способствовала зависимости от России.

Источник: Politico

Детали: Бербок заявила, что нерешительность нынешнего правительства по военной помощи Украине подрывает доверие европейских союзников. Министр отметила, что правительство должно действовать быстрее, в частности в принятии пакета помощи в размере 3 млрд евро, который она активно поддерживала.

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"Германия больше не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе, и это вызывает разочарование", – подчеркнула Бербок, добавив, что популистские настроения накануне выборов мешают принимать стратегические решения.

Бербок также раскритиковала предыдущие правительства, в частности Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Ангелы Меркель, за строительство газопровода "Северный поток-2", который, по ее словам, способствовал зависимости Германии от российских энергоносителей. Она также упомянула подозрения в причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море.

"Так же, как "Северный поток-2" никогда не был только экономическим проектом, несмотря на то, что ХДС и СДПГ долго хотели в это верить, так же не случайно подводные кабели в Балтийском море продолжают повреждаться", – заявила Бербок.

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Министр призвала увеличить расходы на оборону до более 2% ВВП, отметив, что в кризисные годы эта цифра может достичь даже 3%.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы члены НАТО тратили на оборону 5 процентов ВВП - более чем вдвое больше, чем нынешний целевой показатель расходов Альянса. В прошлом он называл Германию "должником" по расходам на оборону и угрожал лишить американской защиты страны НАТО, которые платят недостаточно.

Предыстория: 

  • Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 14 января сообщил, что немецкое правительство подготовило все необходимое, чтобы предоставить Украине дополнительную военную помощь на 3 млрд евро, но обсуждения еще продолжаются.
  • Ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро. 
  • Впоследствии Писториус опроверг сообщения о том, что Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро.

Германияпомощь Украине
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