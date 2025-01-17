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Россияне атаковали более 50 раз Покровское направление возле 19 населенных пунктов – Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 17 января 2025, 08:32
Россияне атаковали более 50 раз Покровское направление возле 19 населенных пунктов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на всех участках фронта состоялось 141 боевое столкновение, 53 атаки захватчиков защитники отбили на Покровском направлении возле 19 населенных пунктов, также 20 раз россияне штурмовали удерживаемый Силами обороны Курский плацдарм.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил. 

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Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло восьми. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Голубовки, Загрызово и Песчаного. 

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточивали в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Грековка, Зеленый Гай, Макеевка, Зеленая Долина, Торское, Новоплатоновка, Терны и Заречное. 

На Северском направлении за прошедшие сутки враг пять раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. 

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Семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часового Яра остановили украинские воины на Краматорском направлении

На Торецком направлении враг 14 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.

Пятьдесят три атаки за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Водяное Второе, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улаклы, Курахово, Дачное и Янтарное. 

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка и Временка оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. 

На Гуляйпольском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил. 

На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка. 

Четыре безрезультатных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил враг на Приднепровском направлении

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 20 штурмов позиций украинских подразделений, нанес девять авиаударов, сбросил 12 КАБ, совершил 418 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в частности, восемь - из реактивных систем залпового огня. 

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. 

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы. 

Вооруженные силывойнароссийско-украинская войнаУкраина
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