Россияне атаковали Покровское направление более 80 раз и потеряли 335 солдат – Генштаб

С начала этих суток на всех участках фронта произошло 176 боевых столкновений, Покровское направление россияне штурмовали 84 раза и потеряли 335 военных.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

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На Купянском направлении враг проводил наступательные действия вблизи Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Шесть боевых столкновений завершены, одна вражеская атака продолжается до сих пор. Агрессор атаковал Глушковку КАБами.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес удары КАБами по Шийковке и Боровской Андреевке.

Северское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часового Яра, все попытки захватчиков продвинуться вперед прекращены украинскими воинами. На Марково противник сбросил два КАБа.

На Торецком направлении враг совершил 19 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Крымского и Щербиновки, три боестолкновения еще продолжаются. Оккупанты сбросили КАБ на Петровку.

Покровское направление: с начала этих суток противник 84 раза атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Четырнадцать боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По имеющимся в настоящее время данным, потери врага, на данном направлении, за сегодня составили 335 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено три автомобиля, антенну БпЛА, кроме того, существенно повреждены еще два автомобиля противника.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Великой Новоселки. Бои продолжаются. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Отрадное, Константинополь, Новоселка, Разлив, Веселое и Темировка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины был остановлен один штурм противника.

На Курском направлении наши защитники отбили 12 вражеских атак, одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 409 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло