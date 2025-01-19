Россияне стягивают дополнительные силы для усиления наступления на Покровск – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что россияне передислоцируют свои подразделения, в частности с Кураховского направления, и стягивают дополнительные силы для усиления наступательных операций на Покровск.
Источник: ISW
Детали: Аналитики предполагают, что российская Центральная группировка войск собрала ударную группировку в составе подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий (ОВА) к югу от Покровска, вероятно, в рамках продолжающихся российских усилий по активизации наступательных операций к югу и юго-западу от города.
Ранее ISW уже наблюдал признаки того, что российское военное командование определило зону ответственности россиян: подразделения 2-й ЗВА на юг и юго-запад от Покровска, а подразделения 41-й ЗВА – на восток от Покровска.
По мнению аналитиков, решение российского военного командования создать ударную группировку в составе этих подразделений указывает на то, что российские войска, возможно, меняют приоритеты тактических задач на Покровском направлении, чтобы создать условия для использования более выгодных путей продвижения ближе к непосредственным флангам Покровска.
Дословно ISW: "Российское военное командование может передислоцировать эти подразделения в районы к югу от Покровска, если оно будет продолжать предоставлять приоритет тактическому продвижению в направлении южных флангов Покровска в ближайшие недели и месяцы".
Детали: Российское военное командование также сообщило о передислокации элементов второго подразделения 51-й ЗВА с Кураховского направления для проведения наступательных операций к востоку от Покровска.
Дословно ISW: "Российское военное командование, возможно, уменьшает приоритетность наступательных операций на Кураховском направлении и передислоцирует силы из Курахово для усиления Покровского направления теперь, когда российские войска достигли своей цели - захвата Курахово".
"Непонятно, усилило ли российское командование или достаточно восстановило деградировавшие российские подразделения, которые недавно участвовали в боях за захват Курахово и его окрестностей, настолько, чтобы они могли эффективно действовать на нынешней линии фронта в Покровске".
Детали: По предварительной оценке ISW, российское военное командование, вероятно, решит перебросить части бригад на приоритетный участок фронта, и российское военное командование, похоже, решило передислоцировать эти силы для проведения наступательных операций к востоку от Покровска.
Эксперты добавляют: российское военное командование, похоже, пытается использовать упомянутые подразделения для продвижения на восток от Покровска и окружения города, и, возможно, намерено перебросить дополнительные подразделения 51-й ЗВА, чтобы усилить эти усилия в будущем.
Дословно ISW: "Российские войска, вероятно, будут продолжать добиваться успехов в рамках своих усиленных усилий по окружению Покровска с северо-востока и юго-запада, особенно если они смогут обнаружить и использовать тактические уязвимости в украинской обороне на флангах Покровска".
Детали: При этом, добавляют в отчете, темпы такого продвижения, вероятно, будут оставаться медленными, поскольку российские войска еще не продемонстрировали способность к быстрому механизированному маневру, необходимого для быстрого прорыва украинских оборонительных линий и окружения Покровска с достаточной скоростью.
Ключевые выводы ISW за 18 января:
- В ночь с 17 на 18 января украинские войска нанесли удары по двум российским нефтебазам в Калужской и Тульской областях.
- В ночь с 17 на 18 января украинские войска также нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны и радиолокационным станциям на территории оккупированной Украины.
- Похоже, что российская Центральная группировка войск собрала ударную группировку в составе подразделений 2-й и 41-й ЗВА к югу от Покровска, вероятно, в рамках постоянных усилий России по активизации наступательных операций к югу и юго-западу от города.
- Российское военное командование также передислоцировало элементы 51-й ЗВА с направления Курахово для проведения наступательных операций к востоку от Покровска на фоне продолжающихся усилий по активизации деятельности в этом районе.
- Официальные представители НАТО сообщают о подготовке к совместным учениям НАТО и Грузии, запланированным на март 2025 года.
- Российские войска продвинулись в Курской области и в направлении Часового Яра и Великой Новоселки.
- Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции на Харьковском направлении.