Британская разведка оценила продвижение россиян в январе

Разведка Великобритании проанализировала продвижение российской армии в Донецкой области, в частности обращается внимание на давление Великой Новоселки.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Британские разведчики отметили, что в центральной части Донецкой области российские войска усиливают давление на город Великая Новоселка.

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В анализе отметили, что в течение января 2025 года российские войска продвинулись на север, чтобы захватить села Нескучное и Временка.

В разведке напомнили, что Великая Новоселка находится на линии фронта с момента начала российского вторжения в Украину. Россия потерпела неудачу в попытках захватить город летом 2022 года, и Украина оттеснила российские войска на юг в 2023 году.

Россия продвинулась на этом направлении после того, как захватила другие города на востоке – в частности, Угледар в октябре 2024 года и Курахово ранее в январе 2025 года.

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Аналитики проекта DeepState поздно вечером 18 января сообщили о продвижении врага возле ряда населенных пунктов Донецкой области, в том числе и Великой Новоселки, в которой, отмечает DeepState, россияне начали штурмы некоторых районов.

Ранее британская разведка констатировала, что в 2024 году Россия понесла рекордные потери убитыми и ранеными в войне против Украины, а месяцем наибольших потерь стал декабрь.

А 9 января разведчики писали, что центральная часть Донецкой области остается наиболее нестабильным участком фронта на востоке Украины.