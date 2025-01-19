Полковник Качур стал главой Нацакадемии сухопутных войск имени Сагайдачного

Новым главой Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного станет полковник Роман Качур.

Источник: Зеленский в видеообращении

Детали: Президент отметил, что главу академии выбирали в "Армия+" среди пяти кандидатур.

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ФОТО: ОП

Прямая речь Зеленского: "Больше всего голосов набрал полковник Роман Качур.

ФОТО: ОП

Он хорошо знает фронт, он командовал 55 бригадой. Я говорил с полковником Качуром, он имеет видение, что надо изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии".

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Детали: В этом же обращении говорится о том, что Зеленский 19 января подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях в отношении пропагандистов, работающих на Россию, а также лишил государственных наград ряд пророссийских деятелей.