Украинская разведка сожгла в Санкт-Петербурге локомотив, который обеспечивал логистику оккупантов
Понедельник, 20 января 2025, 14:29
Украинская разведка 18 января сожгла локомотив 3M62У в депо Санкт-Петербурга Ручьи, который россияне использовали для логистики своей армии.
Источник: ГУР МО Украины
Дословно: "Огонь уничтожил всю систему управления".
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Детали: Украинские разведчики сообщили об уничтожении локомотива, который таскал по железной дороге вагоны с боеприпасами и продовольствием для оккупационных войск.
Как сказали в ГУР, локомотив не подлежит восстановлению в результате пожара.
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Напомним:
- Весной 2023 года в Брянской области РФ неизвестные взорвали железнодорожные пути, в результате чего с рельсов сошел локомотив и грузовые вагоны.
- В ночь на 30 декабря украинские партизаны в Московской области на станции Дмитров и в депо Лобня нанесли безвозвратный ущерб двум локомотивам россиян, которые должны были быть отправлены на временно оккупированные территории Украины.