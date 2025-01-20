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Украинская разведка сожгла в Санкт-Петербурге локомотив, который обеспечивал логистику оккупантов

Украинская правдаПонедельник, 20 января 2025, 14:29
Украинская разведка сожгла в Санкт-Петербурге локомотив, который обеспечивал логистику оккупантов
Фото: Скриншот с видео ГУР

Украинская разведка 18 января сожгла локомотив 3M62У в депо Санкт-Петербурга Ручьи, который россияне использовали для логистики своей армии. 

Источник: ГУР МО Украины

Дословно: "Огонь уничтожил всю систему управления".

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Детали: Украинские разведчики сообщили об уничтожении локомотива, который таскал по железной дороге вагоны с боеприпасами и продовольствием для оккупационных войск. 

Как сказали в ГУР, локомотив не подлежит восстановлению в результате пожара. 

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Напомним:

  • Весной 2023 года в Брянской области РФ неизвестные взорвали железнодорожные пути, в результате чего с рельсов сошел локомотив и грузовые вагоны. 
  • В ночь на 30 декабря украинские партизаны в Московской области на станции Дмитров и в депо Лобня нанесли безвозвратный ущерб двум локомотивам россиян, которые должны были быть отправлены на временно оккупированные территории Украины.

Росcиявойнажелезная дорога
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