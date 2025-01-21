Наблюдательный совет постановил продлить контракт с директором Агентства оборонных закупок

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок 21 января принял решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой.

Источник: пресс-служба АОЗ

Дословно: "Также члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства, с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

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Этот аудит должен охватывать:

оценку финансовой отчетности;

анализ управленческих и операционных процессов;

проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;

проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности".

Детали: Со своей стороны Агентство обещает предоставить необходимую документацию и содействовать проведению комплексного аудита.

Что предшествовало:

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Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) подал министру обороны Рустему Умерову рекомендацию продлить на один год контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой.

Предыстория: