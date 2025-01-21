Наблюдательный совет постановил продлить контракт с директором Агентства оборонных закупок
Вторник, 21 января 2025, 23:54
Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок 21 января принял решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой.
Источник: пресс-служба АОЗ
Дословно: "Также члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства, с привлечением международного совета аудиторов НАТО.
Реклама:
Этот аудит должен охватывать:
- оценку финансовой отчетности;
- анализ управленческих и операционных процессов;
- проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;
- проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности".
Детали: Со своей стороны Агентство обещает предоставить необходимую документацию и содействовать проведению комплексного аудита.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) подал министру обороны Рустему Умерову рекомендацию продлить на один год контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой.
Предыстория:
- Безрукова стала главой "Агентства оборонных закупок" в январе 2024 года. В конце недели у нее заканчивается контракт.
- В ноябре Министерство обороны заявило, что "активно расследует" причины поставки некачественных 120-миллиметровых мин на фронт.
- В своей колонке на УП Безрукова, подводя итоги работы Агентства в 2024 году, сообщила, что в декабре заработал Наблюдательный совет АОЗ, в который вошли независимые члены Екатерина Кузнецова, Лукаш Столярски, Патрик Аурой, а также представители от государства Тарас Чмут и Юрий Джигир.
- Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк сообщила, что Министр обороны Украины Рустем Умеров в сентябре 2024 года планировал уволить Безрукову и назначить на эту должность нардепа от партии "Голос" Александру Устинову.