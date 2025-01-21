Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Наблюдательный совет постановил продлить контракт с директором Агентства оборонных закупок

Татьяна ОлейникВторник, 21 января 2025, 23:54
Наблюдательный совет постановил продлить контракт с директором Агентства оборонных закупок
Марина Безрукова. Фото - УП

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок 21 января принял решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой.

Источник: пресс-служба АОЗ

Дословно: "Также члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства, с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

Реклама:

Этот аудит должен охватывать:

  • оценку финансовой отчетности;
  • анализ управленческих и операционных процессов;
  • проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;
  • проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности".

Детали: Со своей стороны Агентство обещает предоставить необходимую документацию и содействовать проведению комплексного аудита.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) подал министру обороны Рустему Умерову рекомендацию продлить на один год контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой.

Предыстория:

  • Безрукова стала главой "Агентства оборонных закупок" в январе 2024 года. В конце недели у нее заканчивается контракт.
  • В ноябре Министерство обороны заявило, что "активно расследует" причины поставки некачественных 120-миллиметровых мин на фронт.
  • В своей колонке на УП Безрукова, подводя итоги работы Агентства в 2024 году, сообщила, что в декабре заработал Наблюдательный совет АОЗ, в который вошли независимые члены Екатерина Кузнецова, Лукаш Столярски, Патрик Аурой, а также представители от государства Тарас Чмут и Юрий Джигир.
  • Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк сообщила, что Министр обороны Украины Рустем Умеров в сентябре 2024 года планировал уволить Безрукову и назначить на эту должность нардепа от партии "Голос" Александру Устинову.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСГВ "Хортица"
Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры
Лукашенко рисуют на «выборах» более 87%
СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа
USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ
Над Украиной ночью сбили 50 БПЛА
Все новости...
Последние новости
00:52
Соцсети сообщили об атаке БпЛА на НПЗ в российской Тверской области
00:16
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
23:51
Чиновник СБУ сбил ребенка в Василькове, его арестовали
23:30
В прокат вышел фильм "Сент-Экзюпери": интервью с режиссером об особенностях фильма
23:19
Беларусь в день "выборов" освободила из тюрьмы гражданку США
23:05
Глава МИД Германии: Европа держит двери открытыми для демократической и свободной Беларуси
22:36
Почему возникают отеки на лице: 15 возможных причин, известных науке
22:27
Почти половина атак РФ пришлась на Покровское направление – Генштаб
22:14
На Львовщине легковушка столкнулась с маршруткой: 4 погибших
21:53
Зеленский: Сохраняем буферную зону на Курщине, чтобы обезопасить Сумы и Харьков
Все новости...
Реклама:
Реклама: