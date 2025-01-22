Трамп требует от Путина пойти на сделку: "Дальше будет только хуже"

Президент США Дональд Трамп призвал Россию "заключить соглашение" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае усиление санкций и тарифов против Москвы.

Источник: "Европейская правда", Трамп соцсети Truth Social

Детали: Американский президент заявил, что "не хочет навредить России", "любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным". Попутно он вспомнил, как "Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней".

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"Учитывая все это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую УСЛУГУ. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ", – подчеркнул Трамп.

Он заявил, что в случае, если "в ближайшее время" не будет заключено "соглашение" о прекращении войны, у него не будет "другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".

"Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем – и легкий путь всегда лучше. Настало время "заключить соглашение". БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ!!!" – подытожил президент США.

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Отметим, что в первый день своего президентства Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Позже он заявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.

Сам Путин, поздравляя Трампа со вступлением в должность президента США, заявил о готовности к диалогу по развязанной им войне против Украины.