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Фицо обвинил Украину в причастности к "массированной кибератаке" на его страну

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 24 января 2025, 19:08
Фицо обвинил Украину в причастности к массированной кибератаке на его страну
фото: Getty Images

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что на национальную страховую компанию страны была осуществлена "массированная кибератака" и якобы причастна к ней Украина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N

Детали: На срочной пресс-конференции в пятницу, 24 января, Фицо заявил о кибератаке, которая началась в полдень и имела целью попытку получить "конфиденциальную информацию о диагнозах".

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"В случае успеха, это сделает невозможным оказание медицинской помощи в Словакии. По состоянию на сейчас мы успешно отражаем атаку, но мы не можем полностью оценить, что произойдет в ближайшие минуты и часы", – добавил он.

Премьер Словакии назвал кибератаку "частью хрестоматийного примера того, как ликвидируются непокорные правительства, которые имеют другой взгляд на некоторые вещи", и заявил об ответственности Украины за нее.

По словам Фицо, "эта деятельность осуществляется лидерами оппозиции, неправительственными организациями, организованными иностранными государствами, иностранными инструкторами и средствами массовой информации".

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По информации Denník N, на самом деле речь идет не о кибератаке против национальной страховой компании Словакии, а о фишинге, то есть попытке мошенническим путем получить конфиденциальную информацию.

Напомним, в среду 22 января премьер-министр Словакии заявил о "группе экспертов", которая якобы готовит "Майдан" в Словакии и анонсировал превентивные меры по протестам.

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал заявления премьера о якобы подготовке госпереворота в стране, отметив, что "ситуация серьезная".

СловакияУкраинаФицохакеры
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