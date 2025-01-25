Зеленский о запрете на переговоры с Путиным: Я лидер переговоров, а всем остальным запретил

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским правителем Владимиром Путиным, чтобы остановить сепаратизм, поскольку россияне пытались давить на Украину через "много разных коридоров", которые Украина не могла контролировать.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве в субботу в Киеве

Прямая речь: "Относительно того, можем ли мы разговаривать или не можем (с Путиным – ред.). Решение Совета нацбезопасности и обороны, почему я подписывал этот указ? Потому что Путин начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами, с представителями других государств по влиянию на Украину, на нашу независимость, на меня непосредственно. Было много переговорных процессов, много теневых политических коридоров.

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Я это быстро остановил, просто остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны.

Это было, когда их (российские – ред.) войска были здесь, в киевском регионе. И они это делали, они пробовали давить через много разных коридоров, и депутатский корпус, наших граждан, и депутатский корпус наших европейских коллег, и США. Было много разных переговорных площадок. Я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не могут это контролировать. Поэтому я принял абсолютно справедливое решение. Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров, и всем остальным я запретил".

Детали: Зеленский отметил, что Путину "это не нравится, потому что каналов у него было много".

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"Есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных (вероятно, президент имеет в виду Виктора Медведчука – ред.), а также они использовали другие каналы. Даже в наших некоторых институциях, о которых я публично еще не готов говорить. Поэтому и решение было такое", – сказал он.

Что предшествовало: 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности вести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

В тексте говорилось, что СНБО решил "констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным". Там не уточнялось, кому именно запрещено вести соответствующие переговоры.

Россияне неоднократно критиковали это решение и требовали его пересмотреть. В частности, 24 января 2025 года Путин заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить вопросы, представляющие интерес для Москвы и Вашингтона". В контексте возможности переговоров о завершении войны правитель РФ также напомнил указ Зеленского о запрете переговоров с РФ. Путин заявил, что международные партнеры, которые спонсируют Украину, должны, мол, заставить Зеленского отменить свой указ.