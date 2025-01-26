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Силы обороны ударили по складам с ударными БпЛА в Орловской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 20:28
Силы обороны ударили по складам с ударными БпЛА в Орловской области
поврежденный "Шахед", иллюстративное фото Getty Images

Силы обороны нанесли удар по складам хранения ударных БпЛА российских оккупантов в Орловской области РФ, обезврежено более 200 "Шахедов".

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных БпЛА российских оккупантов в Орловской области РФ.

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Поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Есть информация о сильной вторичной детонации.

Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "Шахедов" уже не будут применены против нашей страны".

Детали: В Генштабе заверили, что боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения, будет продолжаться.

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