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Пульты для видеоигр, химвещества: в ЕС рассказали, что может войти в 16-й пакет санкций против РФ

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 28 января 2025, 13:44
Пульты для видеоигр, химвещества: в ЕС рассказали, что может войти в 16-й пакет санкций против РФ
Кая Каллас, фото: Getty Images

Страны ЕС еще согласовывают конкретные детали того, что войдет в 16-й пакет санкций против России, работу над ним рассчитывают завершить в феврале.

Источник: "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас в общении со СМИ после неформального завтрака, организованного перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам

Прямая речь: "Мы работаем над новым пакетом санкций и хотим завершить работу над ним в феврале. Там есть много разного. И, как вы знаете, это требует переговоров между странами-членами...

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Мы действительно смотрим на все, что помогает России вести эту войну. Даже такие элементы, как пульты управления для видеоигр – потому что с их помощью управляют дронами. Это также химические вещества, в которых нуждается российский ВПК. Речь идет конечно и об энергетике. Какой будет финальная договоренность – будет понятно, когда мы договоримся".

Детали: Ранее в СМИ попали детали, что 16-й пакет санкций будет направлен на российский алюминий, агропродукцию, "теневой флот" танкеров, сжиженный газ и банковскую сферу.

Напомним, 27 января ЕС удалось "дожать" Венгрию и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту.

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Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.

По ее убеждению, Венгрии не удастся заблокировать начало фактических переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

санкцииЕСРосcия
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