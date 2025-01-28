Генсек Совета Европы обещает не отступиться от спецтрибунала для Путина и компенсаций

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе обещает, что Украина станет ключевым приоритетом организации на текущий год, и СЕ не уступит в вопросе наказания России.

Источники: заявление Берсе на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды"

Детали: Представляя на заседании ассамблеи приоритеты организации, Берсе отметил вес украинского вопроса. "В 2025 году Украина будет нашим самым высоким приоритетом", - заявил он, в частности.

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Ключевым вопросом он назвал привлечение России и ее представителей к ответственности за противоправную агрессию против Украины и ее последствия. В частности, генсек пообещал прогресс в вопросе возмещения убытков рядовых украинцев.

"Мы стремимся сделать все возможное, чтобы создать компенсационный комитет и конкретный механизм компенсации, который будет основан на успехе реестра ущерба. Совет Европы должен играть здесь лидирующую роль. Ожидания высокие, и мы должны им соответствовать", – заявил он.

Отдельно Берсе отметил, что Совет Европы, несмотря на волатильность международной ситуации, не отступится от идеи персонального наказания руководителей РФ и продолжает работать над созданием спецтрибунала по вопросам преступления агрессии против Украины. "Ведь кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных. Безнаказанности здесь не должно быть", – заявил он.

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Берсе уже заявлял, что рассчитывает на "практические шаги" по спецтрибуналу в 2025 году.

В ноябре 2024 года группа по спецтрибуналу для РФ за преступление агрессии согласовала план дальнейших действий.