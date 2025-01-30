На фоне штрафов для мэров от ТЦК мэр Франковска сделал заявление на случай, если "с ним что-то случится"

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что "если с ним что-то случится" его полномочия перейдут к секретарю горсовета Виктору Синишину. В видеообращении он объяснил, что регулярно посещает фронт и дважды был на грани гибели, а также упомянул о давлении на местное самоуправление.

Источник: городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Детали: 30 января городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опубликовал сообщение на своей Facebook-странице, в котором отметил, что в случае, если с ним что-то произойдет, его полномочия перейдут к секретарю горсовета Виктору Синишину.

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Прямая речь: "Просто хочу сказать: никогда не прогибался ни под кого. А кто имеет свое мнение, того не любят! Поэтому в случае, если бы со мной что-то случилось (физически или по-другому), знайте – доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину."

Детали: Впоследствии Марцинкив вышел в прямой эфир вместе с Синишиным, где объяснил свое заявление. По его словам, он понимает все риски, поскольку регулярно посещает фронт, и уже дважды попадал в ситуации, когда мог погибнуть.

"Живем во время войны. Время от времени езжу на Восток. В частности, последняя поездка была на Купянское направление. Дважды были такие случаи, когда я едва не погиб", – заявил мэр.

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Марцинкив также упомянул о давлении на органы местного самоуправления, в частности ситуацию со штрафами городских голов за невыполнение мобилизации.

"Видим заявления, факты из других областей, как на Львовщине сейчас ТЦК штрафует городских голов за (невыполнение – ред.) мобилизации. Хотя все понимают, что они не имеют влияния, принуждения вести военнообязанного в ТЦК. Видим заявление Кличко, события в Ужгороде. Это не значит, что я лично не ошибаюсь. Но должны сохранить местное самоуправление", - сказал Марцинкив.

Мэр также подчеркнул, что по его мнению, сейчас власть на местах находится под финансовым давлением и повторил, что в случае каких-либо событий его обязанности будет исполнять Синишин.

"Поэтому сразу говорю, что в случае чего, Виктор Синишин и по закону, и, наконец, я ему доверяю, будет выполнять эти функции. Что бы ни произошло в нашем государстве. Я считаю, что местное самоуправление сейчас попало под финансовое давление. Я знаю, о чем говорю. Но все хорошо. Наша команда работает", – пояснил Марцинкив.

Марцинкив добавил, что никаких уголовных производств против него нет.

"Не ищите сенсаций. Потому что уже кое-кто мне пишет об уголовных делах. Пока нет уголовных дел лично на меня. Но видим, что происходит в других городах", – подытожил Марцинкив.

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