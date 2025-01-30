На тлі штрафів для мерів від ТЦК мер Франківська зробив заяву на випадок, якщо "з ним щось станеться"

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що "якщо з ним щось станеться" його повноваження перейдуть до секретаря міськради Віктора Синишина. У відеозверненні він пояснив, що регулярно відвідує фронт і двічі був на межі загибелі, а також згадав про тиск на місцеве самоврядування.

Джерело: міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків

Деталі: 30 січня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував допис на своїй Facebook-сторінці, в якому зазначив, що у випадку, якщо з ним щось станеться, його повноваження перейдуть до секретаря міськради Віктора Синишина.

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Пряма мова: "Просто хочу сказати: ніколи не прогинався ні під кого. А хто має свою думку, того не люблять! Тому у разі, якщо б зі мною щось сталося (фізично чи по-іншому), знайте — довіряю секретарю міської ради Віктору Синишину."

Деталі: Згодом Марцінків вийшов у прямий ефір разом із Синишиним, де пояснив свою заяву. За його словами, він розуміє всі ризики, оскільки регулярно відвідує фронт, і вже двічі потрапляв у ситуації, коли міг загинути.

"Живемо у час війни. Час від часу їжджу на Схід. Зокрема, остання поїздка була на Куп’янський напрямок. Двічі були такі випадки, коли я ледь не загинув", — заявив мер.

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Марцінків також згадав про тиск на органи місцевого самоврядування, зокрема ситуацію зі штрафами міських голів за невиконання мобілізації.

"Бачимо заяви, факти з інших областей, як на Львівщині зараз ТЦК штрафує міських голів за (невиконання - ред.) мобілізації. Хоча всі розуміють, що вони не мають впливу, примусу вести військовозобов'язаного до ТЦК. Бачимо заяву Кличка, події в Ужгороді. Це не означає, що я особисто не помиляюся. Але маємо зберегти місцеве самоврядування", — сказав Марцінків.

Мер також підкреслив, що на його думку, нині влада на місцях перебуває під фінансовим тиском й повторив, що у разі будь-яких подій його обов’язки виконуватиме Синишин.

"Тому одразу кажу, що в разі чогось, Віктор Синишин і за законом, і, зрештою, я йому довіряю, виконуватиме ці функції. Що б не відбулося у нашій державі. Я вважаю, що місцеве самоврядування нині потрапило під фінансовий тиск. Я знаю, про що говорю. Але все добре. Наша команда працює", — пояснив Марцінків.

Марцінків додав, що жодних кримінальних проваджень проти нього немає.

"Не шукайте сенсацій. Бо вже дехто мені пише про кримінальні справи. Наразі немає кримінальних справ особисто на мене. Але бачимо, що відбувається в інших містах", — підсумував Марцінків.

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