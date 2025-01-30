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Под Покровском во время боевых действий погиб 19-летний доброволец из Польши

Мария Емец, Татьяна ОлейникЧетверг, 30 января 2025, 18:36
Под Покровском во время боевых действий погиб 19-летний доброволец из Польши
ФОТО: PAP/EPA

Под Покровском погиб 19-летний поляк Филип Антосяк, который оставил обучение в Великобритании и присоединился добровольцем к подразделению ударных БПЛА.

Источник: сообщает RMF24, пишет "Европейская правда"

Детали: На фронте под Покровском погиб 19-летний польский доброволец Филип Антосяк, который воевал в составе подразделения ударных беспилотников в 25-й воздушно-десантной бригаде.

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Родители бойца проживают в Великобритании. По их словам, тот после завершения обучения в Кембридже сказал, что планирует карьеру в британской армии, но потом признался, что поехал в Украину.

"Он очень гордился тем, что помогает людям здесь, в этой стране. Он всегда говорил об этом, когда звонил нам. В первом письме, которое он нам написал после того, как поехал в Украину, он извинялся, что впервые в жизни сказал нам неправду и таким был его план... Это очень тяжело для нас, но мы гордимся нашим сыном", – рассказывает отец юноши Марчин.

30 января с Филипом Антосяком с почестями попрощались в Михайловском златоверхом соборе в Киеве, откуда процессия спустилась на Майдан Независимости. На церемонии включали поочередно гимны Украины и Польши, а гроб накрыли флагами обеих стран. На прощание приехали родители юноши, присутствовали также представители польского консульства и различных польских организаций в Украине. Родителям передали посмертную награду для Филипа от главнокомандующего ВСУ.

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Похоронят Филипа в городе Лович Лодзинского воеводства.

Ранее в январе стало известно о гибели еще одного добровольца из Грузии – Кахи Тилидзе, Эдгара Платонова из Латвии и Рихарда С. из Австрии.

Польшавойнабоевые действия
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