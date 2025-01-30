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Лидеры ЕС в понедельник могут обсудить Украину и угрозы Трампа по Гренландии

Татьяна Высоцкая, Татьяна ОлейникЧетверг, 30 января 2025, 19:56
Лидеры ЕС в понедельник могут обсудить Украину и угрозы Трампа по Гренландии
иллюстративное фото - getty images

Во время неформального саммита лидеров Европейского Союза, который состоится в понедельник, 3 февраля, в Брюсселе, могут быть обсуждены заявления нового президента США Дональда Трампа по Гренландии, а также вопросы военной помощи Украине в новых геополитических условиях.

Источник: об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности

Детали: Встреча лидеров ЕС, которая состоится 3 февраля в формате "неформального выездного саммита по вопросам безопасности" (новый формат встреч, предложенный президентом Европейского Совета Антониу Коштой) может обсудить заявления Трампа по Гренландии и войну в Украине, и их влияние на безопасность Евросоюза.

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"Вопросов по Гренландии и Украине нет в обнародованной повестке дня, но они скорее всего будут обсуждаться. По дискуссии по вопросам Гренландии инициатива должна исходить от премьер-министра Дании. Обсуждение Украины также очень вероятно, учитывая ту большую военную поддержку, которую оказывает ей ЕС", – отметил собеседник "Европейской правды".

Он добавил, что поскольку на саммит приглашен премьер-министр Великобритании Кир Стармер, то дискуссия об Украине возникнет в контексте координации планов военной поддержки со стороны государств ЕС и Великобритании.

Встреча со Стармером запланирована во время ужина с участием всех 27 лидеров государств Европейского Союза.

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Чиновник ЕС также сообщил, что лидеры ЕС планируют в рамках саммита обменяться мнениями с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Разговор с Рютте может состояться во время рабочего ланча и будет посвящен отношениям НАТО с государствами Евросоюза (не все из которых являются членами Альянса).

Утром 3 февраля лидеры ЕС пообщаются с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, а затем в закрытом режиме проведут дискуссию об отношениях ЕС с новой администрацией Соединенных Штатов.

Напомним, что глава Евросовета Антониу Кошта направил лидерам государств-членов ЕС приглашение на неформальный саммит 3 февраля, который будет посвящен теме европейской обороны.

О дискуссиях, которые ведутся вокруг будущего Гренландии в контексте заявлений президента США читайте в материале Непристойное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией.

ЕСТрамп
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