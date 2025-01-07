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Макрон: Франция покидает африканские страны, потому что не хочет помогать путчистам

Ольга ГлущенкоВторник, 7 января 2025, 00:28
Макрон: Франция покидает африканские страны, потому что не хочет помогать путчистам
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

По словам французского президента Эмманюэля Макрона, армия Франции покидает африканские страны, поскольку не хочет помогать хунтам, которые пришли к власти при поддержке России.

Источник: Макрон в понедельник на ежегодной конференции послов в Париже, цитирует "Укринформ"

Детали: Президент Франции отметил, что его страна помогала суверенным африканским государствам, проводя антитеррористические операции против джихадистов.

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Прямая речь Макрона: "Мы ушли, потому что там были перевороты и потому что мы были там по просьбе суверенных государств, которые попросили Францию прийти. Однако Франции больше не было места там, поскольку мы не являемся помощниками путчистов ".

Детали: По его мнению, Франция не отступает в Африке, она просто "прозревает и реорганизуется".

Франция 10 лет участвует в военных операциях в Сахеле для борьбы с джихадистами, связанными с "Аль-Каидой" или группировкой "Исламское государство". За это время там погибли 58 французских солдат.

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Однако она была вынуждена вывести свои войска из Мали, Буркина-Фасо и Нигера в период с 2022 по 2023 год после того, как к власти в этих трех странах пришли военные хунты, которые сблизились с Россией.

В конце декабря первый контингент французских солдат также покинул Чад, вскоре французская армия должна выйти и из Сенегала, чей президент заявил ранее, что пребывание иностранных войск в стране несовместимо с ее суверенитетом.

Прямая речь Макрона: "Мы предложили главам африканских государств реорганизовать наше присутствие. И это хорошо, потому что мир меняется, и мы должны принять это новое партнерство с континентом".

Детали: В то же время он отметил, что африканские лидеры "забыли поблагодарить" за все, что Франция сделала для них с 2013 года.

Прямая речь Макрона: "Ни один из них не смог бы управлять суверенной страной без этого вмешательства. Так что это несерьезно, это придет со временем".

Напомним: Летом прошлого года правительства Мали и Нигера объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

ФранцияАфрика
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