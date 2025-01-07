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Лукашенко, который более 30 лет у власти, говорит, что "не пытается силой удержать ее"

Анастасия ПроцВторник, 7 января 2025, 14:40
Лукашенко, который более 30 лет у власти, говорит, что не пытается силой удержать ее
фото: БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после трех десятилетий правления заявил, что не держится за власть и готов сделать все, чтобы тихо и спокойно передать ее новому поколению.

Источник: Лукашенко, которого цитирует госинформагентство Беларуси БелТА

Прямая речь: "Я не держусь за власть. Я сделаю все, чтобы тихо и спокойно передать эту власть новому поколению".

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Детали: Также во время своей речи в храме Лукашенко выразил надежду, что ему еще удастся пожить при новой власти.

"Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои – это не только мои дети. Мои дети – вот эти", -– сказал он, указывая на детей в церкви. – "Я хочу видеть, как они будут жить. Это моя цель", – сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, то, что он "не пытается силой удержать власть" является его большим преимуществом.

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Предыстория:

  • Центральная избирательная комиссия Беларуси назначила следующие выборы президента страны на 26 января 2025 года.
  • Предыдущие выборы в Беларуси 9 августа 2020 года отметились самыми массовыми протестами за всю историю страны. Часть задержанных до сих пор удерживают в белорусских тюрьмах.
  • Во многих странах мира не признали результаты выборов, где самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, по версии ЦИК, получил поддержку 80% избирателей.
  • В частности, выборы не признали в ЕС. Украина также не считала легитимной "инаугурацию " самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Справочно: 70-летний Александр Лукашенко правит страной 30 лет. Ни одни президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.

До предыдущих выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.

Лукашенко заявил, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет.

ЛукашенкоБеларусь
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