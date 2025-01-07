В Покровске остаются 7 тысяч жителей
В Покровске Донецкой области остаются семь тысяч гражданских жителей.
Источник: заместитель главы городской военной администрации Алексей Стебель
Прямая речь: "Мы понимаем, что громада в достаточно сложном положении, жители нашей громады в достаточно сложном положении, нуждаются в помощи военной администрации. Поэтому продолжаем оказывать и, как мы и говорили, будем до последнего оказывать помощь всем людям, которые нуждаются в этом, которые, к сожалению, еще не выехали из нашей громады".
Детали: По его словам, администрация продолжает оказывать помощь жителям, которые остались в городе, когда позволяет ситуация с безопасностью, в частности обеспечивает коммунальные услуги, предоставляет стройматериалы.
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Предыстория:
- Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 8 декабря предположили, что Кремль, вероятно, продолжит попытки захватить город Покровск Донецкой области, несмотря на значительные человеческие и материальные потери.
- Из-за российского вторжения и обострения ситуации Покровск остался без газоснабжения.
- 2 января спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона сообщил, что российские оккупационные войска не идут в лобовой штурм на Покровск Донецкой области, а пытаются обойти и окружить город.
- 2 января армия РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по Покровску Донецкой области, в результате атаки была разрушена сине-желтая стела с названием города, расположенная на въезде.