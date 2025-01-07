В Покровске остаются 7 тысяч жителей

В Покровске Донецкой области остаются семь тысяч гражданских жителей.

Источник: заместитель главы городской военной администрации Алексей Стебель

Прямая речь: "Мы понимаем, что громада в достаточно сложном положении, жители нашей громады в достаточно сложном положении, нуждаются в помощи военной администрации. Поэтому продолжаем оказывать и, как мы и говорили, будем до последнего оказывать помощь всем людям, которые нуждаются в этом, которые, к сожалению, еще не выехали из нашей громады".

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Детали: По его словам, администрация продолжает оказывать помощь жителям, которые остались в городе, когда позволяет ситуация с безопасностью, в частности обеспечивает коммунальные услуги, предоставляет стройматериалы.

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