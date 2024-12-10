Из-за наступления россиян с 12 декабря Покровск останется без газа
Из-за российского вторжения и обострения ситуации в Покровске на Донетчине прекращают подачу природного газа населению.
Источник: Донецкоблгаз в Facebook
Подробности: В сообщении указано, что в связи с обострением ситуации, связанной с полномасштабным вторжением Российской Федерации, с 12 декабря приостанавливается распределение природного газа в городе Покровск.
АТ "Донецкоблгаз" подчеркнуло, что на протяжении последних месяцев, несмотря на постоянные обстрелы и наступление российских войск, его специалисты делали все возможное, чтобы обеспечить жителей Покровска природным газом.
Однако в настоящее время ситуация настолько обострилась, что обеспечивать граждан, оставшихся в городе, стало крайне сложно. В акционерном обществе также отметили, что из-за значительных повреждений газопроводов и постоянных вражеских атак устранение последствий боевых действий в системе газораспределения и восстановление газоснабжения абонентам стало невозможным.
В обществе напомнили, что для решения вопросов учета газа работает контакт-центр "Донецкоблгаза" по единому номеру: 0-800-100-104.
Дословно "Донецкоблгаз": "По возможности просим абонентов г. Покровска перекрыть газовые краны на газовых приборах и на газопроводе к приборам. Абонентов частного сектора города просим перекрыть запорное устройство на вводном газопроводе к дому".
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Предыстория:
- Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 8 декабря предположили, что Кремль, вероятно, продолжит попытки захватить город Покровск Донецкой области, несмотря на значительные человеческие и материальные потери.
- По данным ISW, в последнее время российские оккупанты продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год.
- Еще в августе начальник МВА Покровска Сергей Добряк заявлял, что в Покровске работали все сервисы и службы. Но прогнозировал, что уже вскоре их работу придется прекращать.