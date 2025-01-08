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ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту армии РФ в Харцызске

Украинская правдаСреда, 8 января 2025, 15:53
ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту армии РФ в Харцызске
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Украины поразили высокоточным ударом командный пункт 8-й гвардейской общевойсковой армии России, который базировался в городе Харцызск Донецкой области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово".

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Детали: Как сообщили в Генштабе, военные приняли все меры, чтобы во время удара гражданское население не пострадало.

Предыстория:

  • Накануне 7 января Силы обороны ударили по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ у населенного пункта Белая Курской области.

войнаобстрел
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