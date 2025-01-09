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Купянская ГВА: Враг в двух километрах от города и пытается выйти на правый берег Оскола

Украинская правдаЧетверг, 9 января 2025, 12:01
Купянская ГВА: Враг в двух километрах от города и пытается выйти на правый берег Оскола
Фото: Getty Images

Россияне находятся в двух километрах от границы города Купянск на Харьковщине, постоянно атакуют украинские позиции и пытаются выйти на основную трассу Сватово-Купянск для продолжения наступления.

Источник: начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин во время телемарафона

Прямая речь: "Крайне сложная ситуация, которая несет большие угрозы не только для Купянска, это Дворечанское направление, где враг пытается закрепиться в самом городе Дворечная - это уже правобережная часть Оскола".

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Детали: Беседин объяснил, что в случае, если враг сможет войти в город Дворечная и перебросить туда свою технику, то будет иметь возможность зайти в тыл украинских войск в Купянске.

Начальник ГВА сообщил, что за 8 января россияне 12 раз проводили штурмы в направлении населенных пунктов Петропавловка и Голубовка, расположенных в двух километрах от Купянска.

"Также очень сложная ситуация на направлении Загрызово-Лозовая-Кругляковка. Там враг постоянно проводит штурмы, чтобы выйти на левый берег реки Оскол", - рассказал Беседин.

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Предыстория:

войнаХарьковская область
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