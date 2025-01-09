Купянская ГВА: Враг в двух километрах от города и пытается выйти на правый берег Оскола
Россияне находятся в двух километрах от границы города Купянск на Харьковщине, постоянно атакуют украинские позиции и пытаются выйти на основную трассу Сватово-Купянск для продолжения наступления.
Источник: начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин во время телемарафона
Прямая речь: "Крайне сложная ситуация, которая несет большие угрозы не только для Купянска, это Дворечанское направление, где враг пытается закрепиться в самом городе Дворечная - это уже правобережная часть Оскола".
Детали: Беседин объяснил, что в случае, если враг сможет войти в город Дворечная и перебросить туда свою технику, то будет иметь возможность зайти в тыл украинских войск в Купянске.
Начальник ГВА сообщил, что за 8 января россияне 12 раз проводили штурмы в направлении населенных пунктов Петропавловка и Голубовка, расположенных в двух километрах от Купянска.
"Также очень сложная ситуация на направлении Загрызово-Лозовая-Кругляковка. Там враг постоянно проводит штурмы, чтобы выйти на левый берег реки Оскол", - рассказал Беседин.
Предыстория:
- Напомним, в ночь на 14 ноября аналитический проект DeepState сообщил, что россиянам удалось войти в Купянск.
- 26 ноября украинские войска выбили врага из города и зачистили его от россиян.
- 5 января Беседин сообщал, что в Купянске более 900 человек отказываются эвакуироваться и находятся в крайне тяжелых условиях проживания.