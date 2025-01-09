Врачи рассказали о последствиях удара РФ по Запорожью: Полсотни людей в больницах, трое с ампутациями
В больницах Запорожья находится более полусотни пострадавших после российского авиаудара по городу 8 января, трое из госпитализированных имеют травматические ампутации.
Источник: "Радио Свобода"
Прямая речь заместителя медицинского директора больницы, куда поступило больше всего пострадавших, Тамилы Исмаиловой: "В нашу больницу поступило 66 пострадавших, 37 были госпитализированы. Другим оказана медицинская помощь, они отказались от госпитализации. Из тех 37 пациентов, которые остались у нас на лечении, 9 пациентов находятся в реанимационном отделении. 7 остаются стабильно тяжелыми и один пациент в крайне тяжелом состоянии.
Взрывная травма, акубаротравма, открытые черепно-мозговые травмы, переломы костей, повреждения внутренних органов. Трое пострадавших с ампутациями травматического характера".
Детали: В медицинском учреждении отмечают, что пациенты находятся в тяжелом психологическом состоянии - с ними работают психологи.
Еще 14 пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще в две больницы города, в частности в одной из них в отделении интенсивной терапии находится двое травмированных в тяжелом состоянии.
Также во время удара по Запорожью пострадал 13-летний ребенок. Девочка получила контузию легкой степени и сейчас находится на амбулаторном лечении.
Предыстория:
- 8 января в 15:40 россияне нанесли два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 с УМПК) по территории областного центра. Они взорвались среди скопления людей - вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Загорелись здание и автотранспорт.
- Количество погибших и пострадавших все время росло. На утро 9 января количество пострадавших людей в результате ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью возросло до 113 человек, погибли 13 жителей города.