Врачи рассказали о последствиях удара РФ по Запорожью: Полсотни людей в больницах, трое с ампутациями

В больницах Запорожья находится более полусотни пострадавших после российского авиаудара по городу 8 января, трое из госпитализированных имеют травматические ампутации.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь заместителя медицинского директора больницы, куда поступило больше всего пострадавших, Тамилы Исмаиловой: "В нашу больницу поступило 66 пострадавших, 37 были госпитализированы. Другим оказана медицинская помощь, они отказались от госпитализации. Из тех 37 пациентов, которые остались у нас на лечении, 9 пациентов находятся в реанимационном отделении. 7 остаются стабильно тяжелыми и один пациент в крайне тяжелом состоянии.

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Взрывная травма, акубаротравма, открытые черепно-мозговые травмы, переломы костей, повреждения внутренних органов. Трое пострадавших с ампутациями травматического характера".

Детали: В медицинском учреждении отмечают, что пациенты находятся в тяжелом психологическом состоянии - с ними работают психологи.

Еще 14 пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще в две больницы города, в частности в одной из них в отделении интенсивной терапии находится двое травмированных в тяжелом состоянии.

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Также во время удара по Запорожью пострадал 13-летний ребенок. Девочка получила контузию легкой степени и сейчас находится на амбулаторном лечении.

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