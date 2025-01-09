Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату от фракции "Слуга народа" Ирине Кормышкиной о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.
Источник: НАБУ в соцсетях, "Суспільне"
Детали: Антикоррупционные ведомства не сообщают имя подозреваемой, но "Суспільне" узнало от своих источников, что речь идет о "слуге" из Николаева Ирине Кормышкиной.
По данным следствия, в декларации за 2023 год нардеп не указала данные о доме и двух земельных участках, которые находились у нее в пользовании. Кормышкину подозревают в "умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений на сумму более 2000 прожиточных минимумов".
Что предшествовало:
- 17 октября правоохранители сообщили Кормышкиной о другом подозрении – в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн.
- После этого, суд избрал депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили двух человек: председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.