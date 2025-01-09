Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату от фракции "Слуга народа" Ирине Кормышкиной о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.

Источник: НАБУ в соцсетях, "Суспільне"

Детали: Антикоррупционные ведомства не сообщают имя подозреваемой, но "Суспільне" узнало от своих источников, что речь идет о "слуге" из Николаева Ирине Кормышкиной.

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По данным следствия, в декларации за 2023 год нардеп не указала данные о доме и двух земельных участках, которые находились у нее в пользовании. Кормышкину подозревают в "умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений на сумму более 2000 прожиточных минимумов".

Что предшествовало: