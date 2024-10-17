Нардепу Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн действующему народному депутату. По данным "Украинской правды" речь идет об избраннице от партии "Слуга народа" Ирине Аллахвердиевой (нынешняя фамилия - Кормышкина).

Источник: пресс-служба САП и НАБУ, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным САП, следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

Реклама:

В то же время ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели.

За полученные средства народная избранница впоследствии приобрела дом вблизи Одессы, где теперь проживает.

Дословно САП: "Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины.

РЕКЛАМА:

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Что предшествовало:

В ноябре 2022 года Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Андрея Костина открыть уголовное производство в отношении возможного незаконного обогащения Ирины Аллахвердиевой.

Как тогда сообщалось, Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки.

Предыстория: