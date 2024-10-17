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Нардепу Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн грн

Татьяна Олейник, Валентина РоманенкоЧетверг, 17 октября 2024, 18:45
Нардепу Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн грн
Фото из Facebook Ирины Аллахвердиевой

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн действующему народному депутату. По данным "Украинской правды" речь идет об избраннице от партии "Слуга народа" Ирине Аллахвердиевой (нынешняя фамилия - Кормышкина).

Источник: пресс-служба САП и НАБУ, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным САП, следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

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В то же время ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели.

За полученные средства народная избранница впоследствии приобрела дом вблизи Одессы, где теперь проживает.

Дословно САП: "Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Что предшествовало:

  • В ноябре 2022 года Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Андрея Костина открыть уголовное производство в отношении возможного незаконного обогащения Ирины Аллахвердиевой.
  • Как тогда сообщалось, Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки.

Предыстория:

  • 23 июня в интернете распространили скандальный видеоролик, где глава партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву перед началом пресс-конференции в Николаеве. В частности, сравнили ее с "корабельной сосной".
  • Позже Корниенко извинился перед Аллахвердиевой и рассказал, что обсуждал не только ее, но и Татьяну Домбровскую, которую в "Слуге народа" рассматривали кандидатом на должность мэра Николаева.

Слуга народасудВерховная Рада
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