Трамп заявил, что они с Путиным могут сделать что-то "значительное" для прекращения войны России в Украине

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его администрация уже провела "очень серьезные" дискуссии с Россией относительно ее войны в Украине, и что он и павитель России Владимир Путин могут вскоре принять "значительные" меры для прекращения продолжающейся войны.

Источник: The Associated Press со ссылкой на слова Трампа

Прямая речь Трампа: "Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем что-то, что будет значительным.

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Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, если бы я был президентом".

Детали: Трамп не сказал, кто из его администрации контактировал с россиянами, но убеждал, что обе стороны "уже разговаривают".

На вопрос, говорил ли он уже непосредственно с Путиным, Трамп ответил сдержанно: "Я не хочу этого говорить".

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Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не ангел" и "не должен был допустить этой войны".

Ранее Трамп в очередной раз пообещал остановить войну в Украине и поручил после инаугурации организовать звонок правителю России Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече с ним.

Трамп подтвердил планы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

Накануне президент США потребовал от России "заключить сделку" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы.

Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.