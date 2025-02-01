Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Трамп заявил, что они с Путиным могут сделать что-то "значительное" для прекращения войны России в Украине

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 февраля 2025, 00:34
Трамп заявил, что они с Путиным могут сделать что-то значительное для прекращения войны России в Украине
Дональд Трамп, скриншот видео

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его администрация уже провела "очень серьезные" дискуссии с Россией относительно ее войны в Украине, и что он и павитель России Владимир Путин могут вскоре принять "значительные" меры для прекращения продолжающейся войны.

Источник: The Associated Press со ссылкой на слова Трампа

Прямая речь Трампа: "Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем что-то, что будет значительным.

Реклама:

Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, если бы я был президентом".

Детали: Трамп не сказал, кто из его администрации контактировал с россиянами, но убеждал, что обе стороны "уже разговаривают".

На вопрос, говорил ли он уже непосредственно с Путиным, Трамп ответил сдержанно: "Я не хочу этого говорить".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не ангел" и "не должен был допустить этой войны".

Ранее Трамп в очередной раз пообещал остановить войну в Украине и поручил после инаугурации организовать звонок правителю России Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече с ним.

Трамп подтвердил планы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

Накануне президент США потребовал от России "заключить сделку" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы.

Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.

ТрампПутинроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоДо семи возросло количество пострадавших из-за удара РФ по центру Одессы
В Румынских горах ищут пятерых украинцев, от которых 20 дней нет вестей
У Трампа заявили, что тарифы на импорт из Канады и Китая заработают с 1 февраля
Слова Буданова и разглашение гостайны: СБУ открыла уголовное производство
Некачественное планирование, утечки информации: Минобороны назвало причины увольнения Безруковой
Уволен мэр Острога, который пьяным пел русские песни в День памяти защитников Украины
Все новости...
Трамп
У Трампа заявили, что тарифы на импорт из Канады и Китая заработают с 1 февраля
В Кремле после угрозы Трампа заявили, что в БРИКС не обсуждают новую валюту
46% датчан видят в США угрозу из-за посягательств Трампа на Гренландию
Последние новости
00:34
Трамп заявил, что они с Путиным могут сделать что-то "значительное" для прекращения войны России в Украине
23:56
фотоДо семи возросло количество пострадавших из-за удара РФ по центру Одессы
23:49
В авиакатастрофе возле Вашингтона погибла гражданка Польши
23:35
Российский омбудсмен рассказала, что украинские военные делились едой с жителями Курщины
23:18
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 132 столкновения
22:55
Глава Приднестровья в Telegram пожаловался фон дер Ляйен на Молдову
22:39
Ракетный удар по Одессе: Среди людей, которые были в эпицентре удара, есть норвежские дипломаты
22:34
Новости экономики 31 января: увольнение Безруковой, Украину покинут сотни тысяч граждан
22:30
Куда пойти и что посетить в феврале: Топ-10 культурных событий
22:07
В Бельгии после 7 месяцев достигли договоренности для формирования правительства
Все новости...
Реклама:
Реклама: