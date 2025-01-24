Трамп: Зеленский – "не ангел", он "не должен был допустить этой войны"

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не ангел" и "не должен был допустить этой войны".

Источник: Трамп в интервью телеканалу Fox News, цитирует NBC News

Прямая речь Трампа: "Он (Зеленский – ред.) не должен был допустить этой войны (которую начала Россия полномасштабным вторжением в Украину - ред.)".

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"Зеленский – не ангел".

"Он борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным.

Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку".

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Что предшествовало: Ранее Трамп в очередной раз пообещал остановить войну в Украине и поручил после инаугурации организовать звонок правителю России Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече с ним.

Трамп подтвердил планы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

Накануне президент США потребовал от России "заключить сделку" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы.

Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.