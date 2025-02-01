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В Одессе снова прогремели мощные взрывы

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 февраля 2025, 00:52
В Одессе снова прогремели мощные взрывы
Фото со страницы Зеленского

В ночь на 1 февраля в Одессе снова прогремели мощные взрывы.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер

Прямая речь Кипера: "Опять мощные взрывы! Не покидайте укрытия!"

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Что предшествовало:

  • Вечером пятницы в Одессе прогремели взрывы. Предварительно известно, что россияне нанесли удар баллистикой. От взрыва пострадал отель "Бристоль". Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находятся под усиленной защитой.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди людей, которые были в эпицентре российского ракетного удара по Одессе 31 января, были норвежские дипломатические представители.
  • Количество пострадавших из-за российского баллистического удара по историческому центру Одессы 31 января возросло до семи.

Одессавзрывроссийско-украинская война
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