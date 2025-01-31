Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

До семи возросло количество пострадавших из-за удара РФ по центру Одессы

Татьяна ОлейникПятница, 31 января 2025, 23:56
До семи возросло количество пострадавших из-за удара РФ по центру Одессы
Фото - Олег Кипер в Telegram

Количество пострадавших из-за российского баллистического удара по историческому центру Одессы 31 января возросло до семи.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер, Офис Генерального прокурора

Прямая речь Кипера: Известно о семи пострадавших в результате удара российских террористов по историческому центру Одессы.

Реклама:

Все в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы".

 
Фото - Олег Кипер в Telegram
 
Фото - Олег Кипер в Telegram
 
Фото - Олег Кипер в Telegram

Детали: По данным прокуратуры, силы РФ атаковали Одессу баллистическими ракетами, предварительно типа "Искандер".

В центральной части города разрушениям подверглось здание отеля, выбиты окна и повреждены фасады в близлежащих домах и помещениях.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • Вечером пятницы в Одессе прогремели взрывы. Предварительно известно, что россияне нанесли удар баллистикой. От взрыва пострадал отель "Бристоль". Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находятся под усиленной защитой.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди людей, которые были в эпицентре российского ракетного удара по Одессе 31 января, были норвежские дипломатические представители.

Одессаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоДо семи возросло количество пострадавших из-за удара РФ по центру Одессы
В Румынских горах ищут пятерых украинцев, от которых 20 дней нет вестей
У Трампа заявили, что тарифы на импорт из Канады и Китая заработают с 1 февраля
Слова Буданова и разглашение гостайны: СБУ открыла уголовное производство
Некачественное планирование, утечки информации: Минобороны назвало причины увольнения Безруковой
Уволен мэр Острога, который пьяным пел русские песни в День памяти защитников Украины
Все новости...
В Сумах до 16 возросло количество пострадавших от попадания беспилотника в дом
Зеленский провел Ставку о поставках в войска
Российский омбудсмен рассказала, что украинские военные делились едой с жителями Курщины
Ракетный удар по Одессе: Среди людей, которые были в эпицентре удара, есть норвежские дипломаты
Последние новости
23:56
фотоДо семи возросло количество пострадавших из-за удара РФ по центру Одессы
23:49
В авиакатастрофе возле Вашингтона погибла гражданка Польши
23:35
Российский омбудсмен рассказала, что украинские военные делились едой с жителями Курщины
23:18
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 132 столкновения
22:55
Глава Приднестровья в Telegram пожаловался фон дер Ляйен на Молдову
22:39
Ракетный удар по Одессе: Среди людей, которые были в эпицентре удара, есть норвежские дипломаты
22:34
Новости экономики 31 января: увольнение Безруковой, Украину покинут сотни тысяч граждан
22:30
Куда пойти и что посетить в феврале: Топ-10 культурных событий
22:07
В Бельгии после 7 месяцев достигли договоренности для формирования правительства
21:55
В Румынских горах ищут пятерых украинцев, от которых 20 дней нет вестей
Все новости...
Реклама:
Реклама: