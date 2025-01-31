До семи возросло количество пострадавших из-за удара РФ по центру Одессы
Пятница, 31 января 2025, 23:56
Количество пострадавших из-за российского баллистического удара по историческому центру Одессы 31 января возросло до семи.
Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер, Офис Генерального прокурора
Прямая речь Кипера: Известно о семи пострадавших в результате удара российских террористов по историческому центру Одессы.
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Все в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы".
Детали: По данным прокуратуры, силы РФ атаковали Одессу баллистическими ракетами, предварительно типа "Искандер".
В центральной части города разрушениям подверглось здание отеля, выбиты окна и повреждены фасады в близлежащих домах и помещениях.
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Что предшествовало:
- Вечером пятницы в Одессе прогремели взрывы. Предварительно известно, что россияне нанесли удар баллистикой. От взрыва пострадал отель "Бристоль". Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находятся под усиленной защитой.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди людей, которые были в эпицентре российского ракетного удара по Одессе 31 января, были норвежские дипломатические представители.