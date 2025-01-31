До семи возросло количество пострадавших из-за удара РФ по центру Одессы

Количество пострадавших из-за российского баллистического удара по историческому центру Одессы 31 января возросло до семи.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер, Офис Генерального прокурора

Прямая речь Кипера: Известно о семи пострадавших в результате удара российских террористов по историческому центру Одессы.

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Все в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы".

Фото - Олег Кипер в Telegram

Фото - Олег Кипер в Telegram

Фото - Олег Кипер в Telegram

Детали: По данным прокуратуры, силы РФ атаковали Одессу баллистическими ракетами, предварительно типа "Искандер".

В центральной части города разрушениям подверглось здание отеля, выбиты окна и повреждены фасады в близлежащих домах и помещениях.

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