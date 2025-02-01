Мэр Одессы: В результате удара РФ повреждено около 15 памятников культурного наследия
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о повреждении около 15 памятников культурного наследия в результате мощной взрывной волны после удара РФ в пятницу.
Источник: Труханов в Telegram
Прямая речь: "31.01.2025 объектом ракетной атаки снова стал "Исторический центр Одессы", внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО".
Детали: По его словам, значительным разрушениям, масштаб которых еще не установлен, подверглось здание гостиницы "Бристоль" - одно из самых выразительных архитектурных сооружений центральной части города.
В результате мощной взрывной волны пострадали близлежащие исторические здания - различной степени повреждений получили около 15 памятников культурного наследия.
Основные повреждения - выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения: Филармония (Новая Биржа), дом Вучини (ул. Итальянская, 19).
А также пострадали два музея: музей западного и восточного искусства и филиал Литературного музея (Дом Сикара).
Существенные повреждения получили витражи и аутентичное столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и Банка "Порто-Франко".
Самым ценным с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа). Взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений. Влияние атаки на состояние основных конструкций оценят специалисты после дополнительного обследования.
С 2023 года здание Филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО в соответствии со Вторым протоколом 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".
Что предшествовало:
- Вечером пятницы в Одессе прогремели взрывы. Предварительно известно, что россияне нанесли удар баллистикой. От взрыва пострадал отель "Бристоль". Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находятся под усиленной защитой.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди людей, которые были в эпицентре российского ракетного удара по Одессе 31 января, были норвежские дипломатические представители.
- Количество пострадавших из-за российского баллистического удара по историческому центру Одессы 31 января возросло до семи.