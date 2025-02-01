Мэр Одессы: В результате удара РФ повреждено около 15 памятников культурного наследия

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о повреждении около 15 памятников культурного наследия в результате мощной взрывной волны после удара РФ в пятницу.

Источник: Труханов в Telegram

Прямая речь: "31.01.2025 объектом ракетной атаки снова стал "Исторический центр Одессы", внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО".

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Детали: По его словам, значительным разрушениям, масштаб которых еще не установлен, подверглось здание гостиницы "Бристоль" - одно из самых выразительных архитектурных сооружений центральной части города.

В результате мощной взрывной волны пострадали близлежащие исторические здания - различной степени повреждений получили около 15 памятников культурного наследия.

Основные повреждения - выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения: Филармония (Новая Биржа), дом Вучини (ул. Итальянская, 19).

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А также пострадали два музея: музей западного и восточного искусства и филиал Литературного музея (Дом Сикара).

Существенные повреждения получили витражи и аутентичное столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и Банка "Порто-Франко".

Самым ценным с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа). Взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений. Влияние атаки на состояние основных конструкций оценят специалисты после дополнительного обследования.

С 2023 года здание Филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО в соответствии со Вторым протоколом 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

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