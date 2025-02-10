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В ЕС рекомендуют Украине смягчить военное положение

Ирина Кутелева, Сергей СидоренкоПонедельник, 10 февраля 2025, 16:53
В ЕС рекомендуют Украине смягчить военное положение
Фото: Getty Images

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (NEAR), Герт Ян Копман заявил, что Украине следует подумать над изменениями в регулировании военного времени.

Источник: Копман во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", статья "Европейской правды"

Детали: Еврочиновник признал, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры, учитывая вызовы безопасности.

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"Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить!" – сказал он, обращаясь к присутствующим депутатам.

При этом Копман не стал детализировать, в каких именно вопросах по регулированию военного времени ЕК ждет изменений.

Недавно спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что Украина должна быть готова провести выборы во время войны, потому что это "признак здоровой демократии".

ЕСУкраинаВоенное положение
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