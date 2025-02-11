Трамп подтвердил, что отправил министра финансов в Украину

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию, появившуюся в СМИ, о визите министра финансов Скотта Бессента в Украину.

Источник: Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, во время визита Бессент проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским. Эта война должна закончиться в ближайшее время – слишком много смертей и разрушений", – написал Трамп.

По данным агентства Bloomberg, Бессент может приехать в Украину для предварительных переговоров о "сделке", в рамках которой Штаты получат в обмен на военную помощь.

На прошлой неделе президент США заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

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Позже он добавил, что Киев "в принципе согласился" заключить "сделку" стоимостью 500 миллиардов долларов.

Украина обладает значительными запасами урана и нескольких важных минералов, в частности титана, лития и графита. По оценкам украинских властей, они могут стоить триллионы долларов.