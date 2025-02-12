Дуда ожидает, что Трамп предложит решение для завершения войны в Украине

Польский президент Анджей Дуда ожидает, что в ближайшее время его американский коллега Дональд Трамп предложит реализовать решение по окончанию российско-украинской войны.

Источник: Дуда в интервью на полях Всемирного саммита правительств в Дубае, передает канцелярия польского президента, пишет "Европейская правда".

Детали: Отвечая на вопрос о заявлении Трампа о прекращении войны в Украине, польский президент подчеркнул, что ожидает, что в ближайшее время будут предложены решения.

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"Я рассчитываю на то, что президент Трамп, который действительно громко заявляет о своем желании положить конец войне в Украине, предложит и реализует такие решения, которые будут не только политической и экономической победой, но которые заставят Владимира Путина сесть за стол переговоров", – подчеркнул Дуда.

Польский президент подчеркнул, что Трамп – прежде всего бизнесмен, и это то, что он всегда повторяет во всех дискуссиях.

"У президента Трампа – бизнес-стиль ведения политики и разговоров о политике. Не всем политикам это нравится и не все к этому привыкли", – отметил он.

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По словам Дуды, "это несколько иной язык и несколько иной способ ведения дел".

Он напомнил, что США уже давно оказывают поддержку Украине.

"Именно Дональд Трамп был первым, кто помог Украине. Я имею в виду бюджет Пентагона на 2020 год – это было во время его первого президентства. Он уже оказывал военную поддержку Украине в то время, когда никто серьезно не думал о войне и о том, что Украине нужно защищаться", – обратил внимание Дуда.

По его словам, сегодня, в этой ситуации, трудно удивиться словам президента Дональда Трампа, который спрашивает: "Что из этого получит Америка? Может ли Украина что-то предложить Америке?".

Касаясь вопроса прекращения войны в Украине, Дуда оценил, что самым важным является восстановление примата международного права.

"Украина должна вернуть себе все земли, которые сегодня оккупированы Россией, которые являются международно признанной украинской территорией. Это было бы идеальным решением", – сказал он и подчеркнул, что война должна быть остановлена и Россия не должна победить.

Трамп в последние недели неоднократно говорил, что ведет переговоры о завершении войны в Украине, и они вроде бы идут "достаточно хорошо".

По неподтвержденным данным, президент США уже поговорил по телефону с Путиным. Он также выражал готовность встретиться с Владимиром Зеленским.

11 февраля информировали, что Зеленский считает, что вопрос обмена оккупированных Киевом и Москвой территорий может быть одной из тем возможных "мирных переговоров" с Россией.