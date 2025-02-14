Самолет с госсекретарем США экстренно вернулся в Вашингтон из-за технической неисправности

Самолет Военно-воздушных сил США, на борту которого находились государственный секретарь Марко Рубио и председатель Комитета по международным отношениям Сената Джим Риш, вынужден был вернуться в Вашингтон из-за технической неисправности. Они направлялись в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Associated Press

Детали: По данным AP, инцидент произошел поздно вечером в четверг. Примерно через 90 минут после взлета с Объединенной базы Эндрюс у самолета C-32, переоборудованного Boeing 757, возникла проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов. В связи с этим самолет был вынужден вернуться на военную базу.

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Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс подтвердила инцидент и отметила, что Рубио "намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток отдельным самолетом".

Дословно: "Пока неясно, повлияет ли задержка на запланированную встречу госсекретаря Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться утром пятницы в Мюнхене".