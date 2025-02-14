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В Молдове хотят, чтобы РФ вывела войска из Приднестровья в рамках переговоров по Украине

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 14 февраля 2025, 14:27
В Молдове хотят, чтобы РФ вывела войска из Приднестровья в рамках переговоров по Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что Россия может вывести свои войска из Приднестровья в рамках переговоров по Украине и безопасности ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Jurnal TV

Детали: Главу правительства Молдовы спросили, что должно произойти, чтобы Россия вывела свои войска, незаконно размещенные на территории страны.

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Главу правительства Молдовы спросили, что должно произойти, чтобы Россия вывела свои войска, незаконно размещенные на территории страны.

"Сейчас есть международный контекст, который может привести к тому, что Россия может вывести свои войска с левого берега Днестра в рамках этого переговорного процесса. Возможно, не обязательно в мирном переговорном процессе, это трудно представить в ближайшее время, но в переговорном процессе, который касается Украины и новой архитектуры безопасности ЕС", – сказал Речан.

Молдова будет настаивать на том, чтобы этот вопрос поставили на стол переговоров, добавил он.

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"Любые переговоры, которые сейчас касаются мира или прекращения огня в Украине, по сути, касаются новой архитектуры безопасности в Европе", – сказал Дорин Речан.

Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.

Напомним:

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статье "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".

МолдоваПриднестровьеРосcия
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