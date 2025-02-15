Ночью беспилотники атаковали РФ: раздавались взрывы возле НПЗ, загорелся промышленный объект

Неизвестные беспилотники атаковали ночью Ростов, Новомосковск и Энгельс, в Калужской области России в результате атаки загорелся промышленный объект, а в Волгограде прилет в нефтеперерабатывающий завод.

Источник: Meduza, видео россиян в соцсетях

Детали: Сообщается, что ночью семь российских аэропортов временно прекращали работу из-за атаки украинских дронов. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров написал, что обломки одного из беспилотников упали на кровлю жилого дома и ранен один человек.

В Калужской области губернатор Владислав Шапша сообщил, что при падении БПЛА произошел пожар на территории промышленного предприятия.

Минобороны России отчиталось, что за минувшую ночь над территорией России сбили 40 украинских беспилотников. 17 из них атаковали Волгоградскую область, 12 - Калужскую область, девять - Ростовскую и два - Саратовскую.