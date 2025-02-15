Зеленский заявил, что Трамп в разговоре с ним не упомянул Европу как переговорщика

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится ни на какие соглашения без ее участия и такое же правило должно применяться в отношении всей Европы, а также отметил, что американский президент Дональд Трамп ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за столом переговоров во время разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля, "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил – "Украина никогда не согласится на соглашения, которые заключаются за нашей спиной без нашего участия".

Реклама:

"Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы без Европы. Европа должна иметь место за столом, когда принимаются решения о Европе. Все остальное – ноль. Если мы останемся вне переговоров о нашем собственном будущем, то мы все проиграем", – подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что глава Кремля Владимир Путин "хочет переговоров с Америкой тет-а-тет – так же, как перед войной, когда они встретились в Швейцарии и, казалось, собирались переделить мир".

Зеленский заявил, что для того, чтобы Америке Европа была нужна как союзник – Европе "нужен единый голос, а не десяток разных голосов".

РЕКЛАМА:

"Он ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за этим столом. Это о многом говорит. Старые времена прошли, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что она всегда это делала", – заявил Зеленский.

13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

14 февраля Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда Вэнс заявил, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.