Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Зеленский заявил, что Трамп в разговоре с ним не упомянул Европу как переговорщика

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 12:39
Зеленский заявил, что Трамп в разговоре с ним не упомянул Европу как переговорщика
Зеленский, фото: ОП

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится ни на какие соглашения без ее участия и такое же правило должно применяться в отношении всей Европы, а также отметил, что американский президент Дональд Трамп ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за столом переговоров во время разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля, "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил – "Украина никогда не согласится на соглашения, которые заключаются за нашей спиной без нашего участия".

Реклама:

"Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы без Европы. Европа должна иметь место за столом, когда принимаются решения о Европе. Все остальное – ноль. Если мы останемся вне переговоров о нашем собственном будущем, то мы все проиграем", – подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что глава Кремля Владимир Путин "хочет переговоров с Америкой тет-а-тет – так же, как перед войной, когда они встретились в Швейцарии и, казалось, собирались переделить мир".

Зеленский заявил, что для того, чтобы Америке Европа была нужна как союзник – Европе "нужен единый голос, а не десяток разных голосов".

РЕКЛАМА:

"Он ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за этим столом. Это о многом говорит. Старые времена прошли, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что она всегда это делала", – заявил Зеленский.

13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

14 февраля Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда Вэнс заявил, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.

ЗеленскийТрамппереговорыЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский призывает создать в ЕС собственную армию: Вооруженные силы Европы
СМИ: США предлагали Украине помощь в обмен на 50% полезных ископаемых – Зеленский отказался
Зеленский говорит, что Путин хочет переговоров, чтобы накопить силы РФ и снять санкции
Зеленский: Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США
Смертельное ДТП на Киевщине: один человек погиб, трое – в больнице
WSJ: Украина, возможно, сбила летом свой F-16 из-за "чрезмерной осторожности США"
Все новости...
Зеленский
Зеленский заявил, что общался с Трампом по оккупированной ЗАЭС
Зеленский призывает создать в ЕС собственную армию: Вооруженные силы Европы
СМИ: США предлагали Украине помощь в обмен на 50% полезных ископаемых – Зеленский отказался
Последние новости
13:04
Зеленский: НАТО должно быть основой гарантий безопасности, но есть вариант
12:53
Келлог говорит, что будет опираться на разговоры Вэнса и Зеленского во время визита в Украину
12:45
Ученые нашли идеальную тактику, как побуждать собак выполнять команды
12:39
Зеленский заявил, что Трамп в разговоре с ним не упомянул Европу как переговорщика
12:28
Зеленский заявил, что общался с Трампом по оккупированной ЗАЭС
12:24
"Укроборонпром" создаст совместное предприятие вместе с французской оборонной группой
12:19
теннисWADA дисквалифицировала первую ракетку мира Синнера за нарушение антидопинговых правил
12:10
Зеленский призывает создать в ЕС собственную армию: Вооруженные силы Европы
12:08
Переживаемый в детстве стресс может ускорить старение мозга: ученые рассказали, кто в группе риска
11:55
СМИ: США предлагали Украине помощь в обмен на 50% полезных ископаемых – Зеленский отказался
Все новости...
Реклама:
Реклама: