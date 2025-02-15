NYT: США предлагают Беларуси сделку, которая может уменьшить влияние на нее России

По данным американского издания The New York Times, США ожидают заключить с Беларусью соглашение, согласно которому страна должна освободить "множество" политзаключенных, а США ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Детали: Издание пишет, что перед освобождением трех политзаключенных из Беларуси 12 февраля с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко и председателем КГБ Беларуси встретился заместитель помощника госсекретаря США Кристофер В. Смит и еще двое американских чиновников.

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"Это была первая встреча Лукашенко с высокопоставленным чиновником Государственного департамента за последние пять лет и начало того, что может иметь очень важные последствия для размораживания замороженных отношений между Соединенными Штатами и ближайшим союзником России", - пишет издание.

Выступая перед посольством США в среду вечером, Смит приветствовал успешное завершение того, что он назвал "спецоперацией", назвав освобождение 3 политзаключенных "огромной победой и ответом на программу президента Трампа "Мир через силу".

Как рассказали NYT источники, на встрече западных дипломатов в четверг в Вильнюсе Смит заявил, что следующим шагом может стать большая сделка, согласно которой Лукашенко освободит множество политических заключенных, в том числе известных. В обмен на это Соединенные Штаты ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларусь.

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По словам дипломатов, присутствовавших на его брифинге, Смит сказал, что главной целью США является обеспечение свободы для большего количества политических заключенных. Он сказал, что спросил Лукашенко, готов ли он уменьшить репрессии, и получил заверение, что готов.

"Другая важная цель, сказал Смит дипломатам, заключается в том, чтобы дать Лукашенко немного передохнуть вне орбиты влияния России", - говорится в материале.

Смит также сообщил, что Лукашенко не проявлял никаких признаков плохого здоровья и выглядел уверенным и полностью контролировал ситуацию, сказали несколько присутствующих.

NYT также отмечает, что ведущий государственного белорусского телевидения Игорь Тур предположил, что Смит не был настоящим лидером американской делегации и что во встрече также участвовал более высокопоставленный чиновник.

Смит также руководил политикой в отношении Беларуси во время администрации Байдена и в прошлом году начал предварительные дискуссии с союзниками США по ослаблению санкций, но до этой недели он никогда не ездил в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко, пишет издание.

Отмечается, что санкции США против калия перерезали важный экономический путь для белорусского правителя, но дали сверхприбыль России, еще одному крупному производителю, поскольку мировые цены подскочили. Часть белорусского калия продолжала попадать на мировые рынки через Россию, а не предыдущим, более дешевым путем через Литву.

Петр Кравчик, бывший глава Службы внешней разведки Польши, который работал с первой администрацией Трампа над ослаблением контроля России над Беларусью, сказал, что Беларусь является "частью более широкого американского подхода к России".

По его словам, Соединенные Штаты "противостоят России в Украине, в Африке, в нефтегазовом секторе и в нескольких других стратегических сферах".

"Переговоры с Беларусью создают дополнительные рычаги для США, чтобы сигнализировать России, что они должны быть более внимательными к американским аргументам", - сказал Кравчик.

Что предшествовало: 12 февраля специальный представитель США по делам заложников Адам Белер сообщил, что из-под стражи в Беларуси освободили трех заключенных, в том числе одного американца.