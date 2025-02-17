Порошенко: Зеленский имел право ввести санкции против Коломойского и Медведчука, в отношении меня – нет

Бизнесмен Игорь Коломойский и экс-депутат от запрещенной ОПЗЖ обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук законно попали под санкции СНБО, ведь не являются гражданами Украины, утверждает пятый президент, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. В то же время свое присутствие в санкционном списке он считает безосновательным.

Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Юридически господин Коломойский сейчас является иностранцем, поэтому никаких ограничений по применению санкций в отношении него нет. Так же, как и в отношении Медведчука, в отношении которого абсолютно законно уже в третий раз Зеленский политически применяет санкции.

Реклама:

В отношении Порошенко у вас нет такого права, потому что Порошенко находится в Украине, не покидает ее. Петр Порошенко - гражданин Украины и никогда не имел и не имеет сейчас никакого другого гражданства".

Предыстория:

РЕКЛАМА: