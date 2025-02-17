Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Порошенко: Зеленский имел право ввести санкции против Коломойского и Медведчука, в отношении меня – нет

София Середа, Валентина РоманенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 14:46
Порошенко: Зеленский имел право ввести санкции против Коломойского и Медведчука, в отношении меня – нет
Порошенко. фото из Facebook политика

Бизнесмен Игорь Коломойский и экс-депутат от запрещенной ОПЗЖ обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук законно попали под санкции СНБО, ведь не являются гражданами Украины, утверждает пятый президент, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. В то же время свое присутствие в санкционном списке он считает безосновательным.

Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Юридически господин Коломойский сейчас является иностранцем, поэтому никаких ограничений по применению санкций в отношении него нет. Так же, как и в отношении Медведчука, в отношении которого абсолютно законно уже в третий раз Зеленский политически применяет санкции.

Реклама:

В отношении Порошенко у вас нет такого права, потому что Порошенко находится в Украине, не покидает ее. Петр Порошенко - гражданин Украины и никогда не имел и не имеет сейчас никакого другого гражданства".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 13 февраля президент Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
  • Зеленский заявил, что эти санкции направлены против людей, которые во время войны, начиная с 2014 года "отмывали" деньги и "выводили миллиарды гривен". Он также добавил, что в случае, если средства вернут в бюджет Украины, санкции с этих лиц снимут.
  • Адвокаты Петра Порошенко планируют обжаловать решение о санкциях против него в судах.
  • 10 января 2023 года президент Владимир Зеленский прекратил гражданство Виктора Медведчука. В то же время в решении СНБО указано, что Медведчук является гражданином Украины. Известно, что Медведчук оспаривал решение Зеленского о лишении гражданства.
  • По информации СМИ, Коломойскому прекратили украинское гражданство в июле 2022 года. В 2014 году он признавался, что имеет также паспорта Израиля и Кипра.

ПорошенкосанкцииСНБОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Украина не знала о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их
видеоПорошенко о желании снова стать президентом: Меня не так поняли
фотоЭкс-заместителю главреда "Страна.юа" Крюковой сожгли автомобиль
Двойная порция дроновых санкций: СБУ и ССО взорвали НПЗ и станцию "Кропоткинская" в РФ – источник
В Кремле заявили, что на встречу с представителями США полетят Лавров и Ушаков
видеоПредседатель Мюнхенской конференции не сдержал слез во время прощальной речи
Все новости...
Порошенко
Порошенко о желании снова стать президентом: Меня не так поняли
Порошенко рассказал о встречах с Зеленским: Только один раз попросил его об услуге
Порошенко о санкциях: Не могу кофе на заправке купить, но ключевое – не это
Последние новости
15:29
Зеленский не исключает участие Китая в мирных переговорах с россиянами
15:15
В 2024 году резиденты Дія.Сіту уплатили более 18 млрд налогов: кто возглавил список
15:06
Папилломы в гортани мешали дышать: во Львове хирурги спасли годовалого ребенка с редким недугом
14:59
Зеленский: События в Мюнхене ускорили Европу, и это позитив
14:55
Удары по хранилищам газа и добывающим мощностям. Хватит ли голубого топлива украинцам?
14:53
Минобороны получили "зеленый свет" на запуск Службы сопровождения военных: что она будет делать
14:50
Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
14:46
Порошенко: Зеленский имел право ввести санкции против Коломойского и Медведчука, в отношении меня – нет
14:17
Зеленский об ископаемых: вопрос в том, что Украина может получить
14:16
Документальная лента Сенцова, снятая во время боя, выходит в прокат
Все новости...
Реклама:
Реклама: