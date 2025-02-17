Порошенко: Зеленский имел право ввести санкции против Коломойского и Медведчука, в отношении меня – нет
Бизнесмен Игорь Коломойский и экс-депутат от запрещенной ОПЗЖ обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук законно попали под санкции СНБО, ведь не являются гражданами Украины, утверждает пятый президент, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. В то же время свое присутствие в санкционном списке он считает безосновательным.
Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Юридически господин Коломойский сейчас является иностранцем, поэтому никаких ограничений по применению санкций в отношении него нет. Так же, как и в отношении Медведчука, в отношении которого абсолютно законно уже в третий раз Зеленский политически применяет санкции.
В отношении Порошенко у вас нет такого права, потому что Порошенко находится в Украине, не покидает ее. Петр Порошенко - гражданин Украины и никогда не имел и не имеет сейчас никакого другого гражданства".
Предыстория:
- 13 февраля президент Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
- Зеленский заявил, что эти санкции направлены против людей, которые во время войны, начиная с 2014 года "отмывали" деньги и "выводили миллиарды гривен". Он также добавил, что в случае, если средства вернут в бюджет Украины, санкции с этих лиц снимут.
- Адвокаты Петра Порошенко планируют обжаловать решение о санкциях против него в судах.
- 10 января 2023 года президент Владимир Зеленский прекратил гражданство Виктора Медведчука. В то же время в решении СНБО указано, что Медведчук является гражданином Украины. Известно, что Медведчук оспаривал решение Зеленского о лишении гражданства.
- По информации СМИ, Коломойскому прекратили украинское гражданство в июле 2022 года. В 2014 году он признавался, что имеет также паспорта Израиля и Кипра.