Порошенко: Зеленський мав право ввести санкції щодо Коломойського і Медведчука, щодо мене – ні

Бізнесмен Ігор Коломойський та ексдепутат від забороненої ОПЗЖ обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук законно потрапили під санкції РНБО, адже наразі не є громадянами України, стверджує п’ятий президент, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Водночас свою присутність у санкційному списку він вважає безпідставною.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Юридично пан Коломойський зараз є іноземцем, тому жодних обмежень щодо застосування санкцій щодо нього немає. Так само, як і щодо Медведчука щодо якого абсолютно законно вже втретє Зеленський політично застосовує санкції.

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Щодо Порошенка у вас немає такого права, тому що Порошенко знаходиться в Україні, не покидає її. Петро Порошенко – громадянин України і ніколи не мав та не має зараз жодного іншого громадянства".

Передісторія:

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