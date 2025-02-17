Порошенко: Зеленський мав право ввести санкції щодо Коломойського і Медведчука, щодо мене – ні
Бізнесмен Ігор Коломойський та ексдепутат від забороненої ОПЗЖ обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук законно потрапили під санкції РНБО, адже наразі не є громадянами України, стверджує п’ятий президент, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Водночас свою присутність у санкційному списку він вважає безпідставною.
Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Юридично пан Коломойський зараз є іноземцем, тому жодних обмежень щодо застосування санкцій щодо нього немає. Так само, як і щодо Медведчука щодо якого абсолютно законно вже втретє Зеленський політично застосовує санкції.
Щодо Порошенка у вас немає такого права, тому що Порошенко знаходиться в Україні, не покидає її. Петро Порошенко – громадянин України і ніколи не мав та не має зараз жодного іншого громадянства".
Передісторія:
- 13 лютого президент Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.
- Пізніше Зеленський заявив, що ці санкції направлені проти людей, які під час війни, починаючи з 2014 року "відмивали" гроші і "виводили мільярди гривень". Він також додав, що у разі, якщо кошти повернуть у бюджет України, санкції із цих осіб знімуть.
- Адвокати Петра Порошенка планують оскаржувати рішення щодо санкції проти нього у судах.
- 10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство Віктора Медведчука. Водночас у рішенні РНБО вказано, що Медведчук є громадянином України. Відомо, що Медведчук оскаржував рішення Зеленського про позбавлення громадянства.
- За інформацією ЗМІ, Коломойському припинили українське громадянство у липні 2022 року. У 2014 році він зізнавався, що має також паспорти Ізраїля й Кіпру.