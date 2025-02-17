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Война 2025

Супруги Зеленские прибыли с официальным визитом в Турцию

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 17 февраля 2025, 22:04

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вечером в понедельник, 17 февраля, прибыли с официальным визитом в Турцию.

Источник: Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава государства отметил, что в Турции запланированы встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и первой леди Эмине Эрдоган.

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"Вопрос обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопрос продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди", – добавил он.

Турецкая сторона ранее анонсировала, что во время визита Зеленского будут обсуждать двустороннее стратегическое партнерство, укрепление сотрудничества между двумя странами, а также последние события в Украине.

Зеленский, который на прошлой неделе принял участие в 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о своих запланированных зарубежных визитах на пресс-конференции, которую он там провел, заявив, что после контактов в ОАЭ он поедет в Саудовскую Аравию и Турцию.

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В Саудовской Аравии 18 февраля также состоится встреча между представителями России и США, но Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в этих переговорах.

ЗеленскийТурция
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