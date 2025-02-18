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Война 2025

СМИ: Американская разведка не видит готовности Путина к реальному миру в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 18 февраля 2025, 22:13
СМИ: Американская разведка не видит готовности Путина к реальному миру в Украине
Путин. Фото - Getty Images

Разведывательные данные Соединенных Штатов и его ближайших союзников свидетельствуют, что кремлевский лидер Владимир Путин не отказался от цели взять под контроль всю Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию NBC News, которая основывается на разговорах с четырьмя представителями западных разведок и двумя должностными лицами Конгресса США

Детали: Все шестеро источников NBC News говорят, что, согласно актуальным разведывательным данным, Путин все еще верит, что может переждать Украину и Европу, чтобы в конце концов захватить всю украинскую территорию.

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По словам одного из источников в Конгрессе, у США "ноль разведданных о том, что Путин сейчас заинтересован в реальной мирной сделке".

Источник в западной разведке отмечает, что Путин "думает, что побеждает", несмотря на значительные российские потери на поле боя.

Собеседники NBC News сходятся на том, что российский диктатор может согласиться на "прекращение огня" в Украине, поскольку это даст время для восстановления его армии.

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Они скептически оценивают готовность Путина к реальному миру, но указывают, что он может воспользоваться "мирными переговорами", чтобы увидеть, какие уступки может получить, и "вернуться" на международную арену.

Источники NBC News также считают, что Путин не планирует выводить свои войска из Украины или отводить любые формирования или технику из западной России.

На прошлой неделе президент США позвонил сначала кремлевскому диктатору Владимиру Путину, а после того – Владимиру Зеленскому и заявил о "немедленном" начале переговоров о "мире" в Украине.

Во вторник состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии, где стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.

СШАразведкаПутин
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