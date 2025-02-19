Трамп назвал Зеленского "диктатором"

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором", обвинив в отказе от проведения выборов в стране.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда"

Детали: Трамп повторил свое заявление о якобы крайне низком рейтинге украинского лидера.

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"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается, это играть на Байдене "как на скрипке".

Диктатор без выборов, Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны", – написал Трамп.

Президент США также вспомнил о том, как якобы "скромный успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он, без США и „Трампа", никогда не сможет закончить".

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Кроме того, он заявил, что Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и "деньги Европы гарантированно вернут, тогда как Соединенные Штаты не получат ничего обратно".

Трамп также заявил, что война гораздо важнее для Европы, чем для США, ведь "у нас есть большой, прекрасный Океан, который разделяет нас".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

Утверждение Трампа относительно низкого рейтинга Зеленского опроверг и экс-премьер Британии Борис Джонсон, заявив, что рейтинг украинского президента близок к рейтингу самого Трампа.